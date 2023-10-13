قطعة أرض تُنهي حياة مُزارع وتُصيب أخر في مشاجرة بسوهاج

انتهت حياة مُزارع في بداية العقد الخامس من العُمر، بينما أصيب مُزارع أربعيني بجرح رضي بفروة الرأس؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما وبين 3 أشخاص آخرين، بناحية قرية أولاد سلامة دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة بين 5 أشخاص، ووقوع جثة ومصاب.

وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من: الطرف الأول: المدعو 'ابو السعود ج.ح.س' 43 سنة، مزارع، مصاباً بطلق ناري بالصدر وتم نقله إلى مستشفى المنشاه المركزي وتوفي عقب وصوله، والمدعو 'رأفت ع.ع.ا' 49 سنة، مزارع، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، ويقيمان بناحية بندار الغربية دائرة مركز جرجا.

والمدعو 'عاطف ا.ع.ع' 45 سنة، مزارع، ويقيم بناحية أولاد حمزه دائرة مركز العسيرات، الطرف الثاني: عم الثالث من الطرف الأول المدعو 'سعد ع.ع.ح' 65 سنة، مزارع، ويقيم بناحية أولاد حمزه دائرة مركز العسيرات، والمدعو 'علي ع.م.ح' 33 سنة، مزارع، ويقيم بناحية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر وقيام الأول من الطرف الثاني بأحداث إصابة الأول من الطرف الأول التي أودت بحياته من السلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلاف على ملكية قطعه ارض زراعيه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.