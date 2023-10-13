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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا بريء من كل الأغاني اللي قدمتها.. مؤدي مهرجانات شهير يعلن الاعتزال

على قدورة
على قدورة

أعلن  مؤدي المهرجانات على قدورة اعتزاله الفن وتقديم الغناء مجددا وذلك من خلال بوست قام بكتابته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتب على على صفحته منذ قليل: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك  انا علي عبد القادر السيد ، الشهير ب علي قدورة كنت مغني قبل النهاردة  في حاجة حصلتلي مش عارف اية هي بس الحاجة دي هي الي بتخليني اتكلم دلوقتي انا بريء من كل عمل او مزيكا عملتها في حياتي و بعلن  اعتزالي عن مجال الاغاني لحد ما يفتكرني ربنا .

وأضاف:  ويارب سامحني عن اي حاجة انا عملتها في حياتي او اي حاجة صدرت مني و يارب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك  و مفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في اي شغل بالحلال واي فلوس معايا انا هسيبها بالرضي لأهلي و مش عارف هيبقي الصح اية و هبقي لا امتلك الا "صفر".


وتابع:  وربنا يثبتني في الطريق دة و مش هطول عليكم بس دي نيتي و ربنا كريم و كبير و " غفور رحيم.

 

علي قدورة مؤدي المهرجانات علي قدورة اعتزال مؤدي المهرجانات على قدورة

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