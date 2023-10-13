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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إعلان الاعتزال.. أهم أغاني علي قدورة منذ ظهوره

على قدوره
على قدوره

أعلن مؤدي المهرجانات على قدورة اعتزاله الفن وعدم تقديم الأغاني مرة أخرى وذلك فى بوست قام بكتابته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وبعد إعلان قدورة الاعتزال بدأ عدد كبير من رواد صفحته على السوشيال ميديا يتساءل عن أسماء أغانيه وأهم الأغاني التى قدمها منذ صعوده على الساحة وهو ما نرصده فى هذا التقرير.

اشتهر على قدوره للمرة الأولى بعد ظهوره مع حمو بيكا فى الفيديو الشهير لأغنية رب الكون ميزنا بميزة، وتعتبر هذا الأغنية هي الانطلاقة الحقيقية لقدوره وبعدها قام بطرح العديد من الأغانيات وكان أشهرها  لو الخد كاستر وحرقك ياه وقمر التيك توكاية وهاتلى فوتيكا وجيفار.

 

 اعتزال على قدورة 

وكتب على على صفحته منذ قليل: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك  انا علي عبد القادر السيد ، الشهير ب علي قدورة كنت مغني قبل النهاردة  في حاجة حصلتلي مش عارف اية هي بس الحاجة دي هي الي بتخليني اتكلم دلوقتي انا بريء من كل عمل او مزيكا عملتها في حياتي و بعلن  اعتزالي عن مجال الاغاني لحد ما يفتكرني ربنا .

وأضاف:  ويارب سامحني عن اي حاجة انا عملتها في حياتي او اي حاجة صدرت مني و يارب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك  و مفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في اي شغل بالحلال واي فلوس معايا انا هسيبها بالرضي لأهلي و مش عارف هيبقي الصح اية و هبقي لا امتلك الا "صفر".


وتابع:  وربنا يثبتني في الطريق دة و مش هطول عليكم بس دي نيتي و ربنا كريم و كبير و " غفور رحيم.
 

مؤدي المهرجانات علي قدورة اعتزال مؤدي المهرجانات على قدورة اعتزال على قدورة

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