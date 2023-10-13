ختام مهرجان نوادي المسرح.. عرض "ON AIR" دعوة للنظر إلى الحياة بإيجابية

قدمت فرقة المنصورة العرض المسرحي "ON AIR" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات اليوم الثاني عشر من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 "دورة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تدور أحداث العرض حول قصة شاب يقدّم "ستاند أب كوميدي"، على الرغم من أنه يعيش حياةً بائسة، بعد أن خذله الجميع.. فوالده يقسو عليه، ويتعرض للاضطهاد من قبل والدته، وتركته خطيبته وتخلى عنه صديقه، فيتمكن الإكتئاب منه ويقرر الإنتحار.

وخلال لحظة سقوطه بين السماء والأرض، يرى شريط حياته أمامه بشكل صحيح، ويدرك أن كل ما كان يشعر به هو المسئول عنه، فتذكير والدته بتركها أحلامها من أجله ما هو إلا مساندةً له، وما كانت قسوة والده إلا خوفا عليه ليصبح شخصا مسئولا يواجه صعوبات الحياة، وحبيبته تركته لعدم تحمله المسئولية، وصديقه ما تركه إلا ليهدأ.

ويستيقظ في فزع بعد أن يرتطم جسده بالأرض، فيشعر بالإمتنان لأسرته، ويدرك قيمة الحياة، ويقرر أن ينظر إليها بإيجابية لتتغير حياته إلى الأفضل.

"أون إير" تأليف شادي السعيد، تمثيل محمد هلال، كريم محمود، عمر سليم، ميرنا فتحي، نور الدين، نهى الخولي، استعراضات محمد السيسي، تأليف موسيقى ميكاريوس ميشيل، ديكور محمد الإسناوي، إضاءة إسلام أبو عرب، وإخراج حسين العراقي.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د.أحمد مجاهد رئيس اللجنة، د. صبحي السيد، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان، ونخبة من النقاد والمسرحيين، تلاه ندوة نقدية أدارها الكاتب شاذلي فرح، بحضور الناقدين محمود حامد، وأحمد خميس.

أشاد الكاتب شاذلي فرح بالصورة البصرية وتمكن فريق التمثيل من تقديم صعوبات الحياة التي تواجهه الإنسان منذ الصبا وحتى الكبر، كما أشاد بمجهود المخرج متوقعا له مستقبل مبهر في تاريخ مسرح الثقافة الجماهيرية.

وعن العرض قال الناقد محمود حامد: جاءت الأحداث متداخلة حيث انقسم الممثلون إلى فريقين، الأول يعرض

أحداث الحياة اليومية، والثاني تمثل في البطل الذي يروي سيرته الذاتية في صورة "فضفضة" حول 4 محاور أساسية وهي الأم، الأب، الحبيبة، والصديق.

وأضاف أنه غالبا ما نرى عنصر التمثيل هو الأفضل في نوادي المسرح، موجها كل التحية إلى الممثلين.

من جانبه أبدى الناقد أحمد خميس إعجابه باجتهاد شباب نوادي المسرح، وبالتطور من نقل الموضوع التقليدي للعرض المسرحي إلى أفكار جديدة تقترب من الدراما التعبيرية، مشيرا إلى ضرورة ترتيب الأفكار لتقديم العرض بشكل أكثر كفاءة.

"المهرجان الختامي لنوادي المسرح" يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.