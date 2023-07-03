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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فاكر نفسه العندليب.. الجمهور يهاجم حمو بيكا بسبب تركه للمسرح

صدى البلد

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات يوتيوب فيديو لمؤدي المهرجانات حمو بيكا وهو يترك المسرح بسبب أزمة فى أجهزة الصوت.

وظهر بيكا فى الحفل الذى جمعه بالمطرب على قدورة على إحدى المسارح فى دبي وهو يعتذر للجمهور وأكد لهم عدم قدرته على الغناء بسبب مشاكل فى الصوت مما وضع قدورة زميله فى موقف محرج.

وقال حمو بيكا قبل مغادرته للمسرح: أحنا أسفين أحنا طبعا جايين علشانكم بس أنا معلش مش هغني أى أغنية علشان الصوت مش مظبوط.
 

 

حمو بيكا يهنىء جمهوره بعيد الأضحى 

وهنأ الفنان حمو بيكو متابعيه بحلول عيد الاضحى المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام. 

 

وحرص بيكا على مشاركة جمهوره العديد من الصور الجديدة برفقة زوجته شمس بعد ذبح الأضحية وعلق قائلا:"كل سنة وأنتو طيبين.. عيد أضحي مبارك على كل أخواتي" 

حمو بيكا ورسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة

ووجه مغني المهرجانات حمو بيكا، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات وأكد إنه لو عاد به الزمن لأكمل تعليمه. وكتب حمو بيكا عبر حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام” :"بكره تعتبر بداية الامتحانات النهائية للثانوية العامة، وأنا مش جاي أديك موعظة ولا جاي أعمل شيخ عليكم..بس أنا جاي أقول لك إنك قد أي حاجة في الدنيا، وتعرف تعمل أي حاجة طالما عندك إصرار وحلم هتوصل يعني هتوصل".

 

 وتابع حمو بيكا: “الثانوية العامة مش نهاية الرحلة والمطاف ليكم، وإنما هي بداية الحلم الحقيقي اللي نفسك تحققه، اتعلموا العلم حلو أوي، العلم بيستر صاحبه، أنا لو رجع بيا الزمن كنت اتعلمت وأكلت الكتب اكل.. ربنا معاكم يا رب وتحققوا كل أحلامكم”.

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