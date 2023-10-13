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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف يكرم الفائزين فى مسابقة الأسر القرآنية بالوادى الجديد

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزين في مسابقة الأسر القرآنية لتكريم حفظة القرآن بمحافظة الوادي الجديد وذلك على هامش زيارته للمحافظة وقام بتوزيع شهادات التقدير ورحلات عمرة بواقع رحلتين لكل أسرة بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة، كما شهد الوزير تكريم أفضل قرية من حفظة كتاب الله وأفضل أسرة قرآنية وأفضل قرية وكذلك أفضل مركز وفاز بها مركز الداخلة من حيث عدد حفظة القرآن فيه.

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وقال الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المسابقة جرى تنظيمها خلال الأشهر الماضية وتمثلت شروط التقدم فى الفرع الأول، وكان مفتوحا للجميع ويشترط فيه حفظ القرآن الكريم كاملاً، والتقدم للجنسين ذكورا وإناثا، ولا يشترط سن معين ولا مؤهل معين فالعبرة هى حفظ القرآن الكريم كاملاً أيا كان المتقدم من الأوقاف أو من الأزهر شيخاً كان أم لا.

وأضاف شاهين أن الفرع الثانى كان متمثلاً فى الأسرة القرآنية، ويشترط فيها أن تشمل الأب أو الأم أو الأبناء أو الأخوة، وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة، وحفظ القرآن الكريم كاملاً للجميع، على أن تقوم لجنة من الأوقاف بالمرور على المراكز لاختبار حفظة كتاب الله مؤكدا على إعتماد نتائج المسابقة وإعلان الفائزين.

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