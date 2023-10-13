محذرة من ضربة قوية للأمن العالمي.. الصين تدعو لضرورة حل القضية الفلسطينية

كشف وزير الخارجية الصيني، وانج يي، عن اتصالات تجريها بكين مع الأطراف المعنية في التصعيد بين إسرائيل وغزة.



وحث مجلس الأمن على أن يكون أكثر مسؤولية تجاه الصراع بالشرق الأوسط.



كما دعا الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في حل القضية الفلسطينية.



وأضاف: "على الدول المعنية تجنب التسبب في توجيه ضربة أكبر للأمن العالمي".



أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق للغاية بشأن التصعيد المحتمل للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، بهذه التعليقات في إحاطة صحفية منتظمة ردا على سؤال يتعلق بالأمم المتحدة، قائلا إن إسرائيل أبلغتها بأن 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، تحذيرا عاجلا لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.



وقبل قليل، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن "خيبة أملها العميقة" في مكالمة مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط بسبب عدم إدانة الصين لهجوم حماس.