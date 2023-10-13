طوفان بشري في الخليل .. شاهد مظاهرات فلسطينية دعما لقطاع غزة

خرجت مظاهرات مناصرة لقطاع غزة في عدد من المدن الفلسطينية إلى جانب تواصل الاشتباكات بين الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023.

وشهدت منطقة الخليل في الضفة الغربية مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف لدعم ومناصرة المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

طوفان بشري في الخليل

وفي غضون ذلك شهدت مدينة بيت لحم مواجهات مستمرة وعنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أوردت شبكة "قدس" الإخبارية.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.