سيدة أربعينية تتزوج من نفسها في أمريكا وتعقد حفل زفاف يثير الجدل

أعلنت سيدة أمريكية، أنها ستتزوج من نفسها، حيث أقامت حفل زفاف لنفسها، وأنفقت عليه ما يزيد عن 5 آلاف دولار.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد سافرت أندريا جونسون، البالغة من العمر 39 عامًا، وهي مطلقة، إلى تولوم بالمكسيك؛ لحضور حفل زفافها المنفرد، حيث ارتدت فستانًا أبيض، وقرأت عهود الزواج لنفسها، وارتدت خاتم الزواج أمام مسئول محلي.

وأكدت أندريا، من ميريلاند، بالولايات المتحدة الأمريكية: "لقد علمني الزواج من نفسي أشياء كثيرة.. لقد تعلمت أنني لا أستطيع تحقيق أي شيء في العلاقة إذا لم أستطع أن أحب نفسي.. أضع علاقتي بنفسي فوق كل شيء وأعمل على تحسينها باستمرار".

وواجه قرار المرأة، رد فعل غاضب من زملائها في العمل، حيث قاموا بإبلاغ قسم الموارد البشرية عنها، واتهموها بأنها تعاني من اضطرابات نفسية، ولكن لم يردعها ذلك المسار الذي اختارته لنفسها، فأقامت حفلًا خاصًا في عيد ميلادها التاسع والثلاثين، يشبه حفل زواجها الأول، ولكن هذه المرة من دون العريس والضيوف.