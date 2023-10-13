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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صور جديدة تكشف عن فستان زفاف زوجة تامر عاشور المثير للجدل| شاهد

صورا جديدة تكشف عن
صورا جديدة تكشف عن فستان زفاف زوجة تامر عاشور المثير للجدل|ش

حرص المصور الفوتوغرافي كريم مسلم على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصور جديدة من حفل زفاف الفنان تامر عاشور على المذيعة نانسي نور.

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خطفت زوجة تامر عاشور الأنظار في حف زفافها بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالورد بالكامل مما زاد من جاذبيتها.


تزينت نانسي نور زوجة تامر عاشور بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، وقد نالت صورهما إعجاب متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي نور على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها.

زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور
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