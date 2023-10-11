رقم خرافي.. سعر ساعة أنغام في الكويت يثير ضجة|شاهد

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، صورا خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في دولة الكويت.



تألقت أنغام في الصور بإطلالة مبهجة وأنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر م الفوشيا لامصنوع من الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لافتت أنغام في حفلها بالكويت الأنظار بساعة يد فخامة حملت توقيع Chopard، أتسم جسد الساعة بانه مصنوع من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، مينا من عرق اللؤلؤ و اسوار ذهبي عيار ١٨ قيراط.

قد بلغ سعر ساعة يد أنغام في حفل الكويت ٧٠،٢٠٠ دولار أمريكي ، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

