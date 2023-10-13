حياة كريمة | جامعة دمنهور تنفذ قافلة شاملة بـ حوش عيسى ..صور

نفذت جامعة دمنهور قافلة شاملة ( تنموية - توعوية - طبية بيطرية - زراعية ) ضمن مشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، بقرية الحرفة مركز حوش عيسى بالتعاون مع حياة كريمة ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة وبمشاركة كليات الجامعة ( الطب البيطري، التمريض ، الزراعة، التربية للطفولة المبكرة ، الصيدلة ) .

وجاءت القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل رئيس الجامعة ،وإنطلاقاً من حرص الجامعة بكلياتها على القيام بدورها المجتمعي لتطوير المناطق المحيطة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والتثقيف والوعي لدي المواطنين.

وتضمنت القافلة البيطرية الكشف علي (الأبقار والجاموس) للأمراض الباطنة والمعدية والتناسلية ،كما تم تقديم التوعية الصحية والتثقيف البيطري عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية وتقديم العلاج اللازم لهم.

وتضمنت القافلة الزراعية: تشخيص ٢١ حالة للإصابات المرضية فى محصول الفراولة ومحاصيل الخضر المنزرعة وتم توزيع: عدد ٩ عبوات مبيد حيوي، ٥ عبوات أحماض أمينية و٦ عبوات عناصر صغري و٣ معالج ملوحة و ٣٠ نشرة توعوية للزراعات المختلفة، وإعداد ١٠ برنامج تسميد وتغذية لزراعات الفراولة ومحاصيل الخضر المنزرعة.

وتضمنت قافلة التمريض عمل تقييم صحى وقياس الضغط والسكر لعدد ٢٥٠ للمواطنين المترددين على القافلة ،وتم الفحص الذاتي للثدي للسيدات وكذا الوقاية من سرطان الثدي لعدد ١٥٠ كما تم عمل تثقيف صحي عن الأمراض المزمنة وتقديم التوعية والإرشاد الصحي لهم عن الأمراض المختلفة مثل كيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد والإجراءات الإحترازية و العناية بالمرأة الحامل ومرض الضغط المرتفع والمنخفض وأيضا عن مرض السكري وعن الإلتهاب الكبدي الوبائي سي لعدد ١٠٠ ،

وكذا تقديم تثقيف صحي عن أهمية مشورة ماقبل الزواج وتنظيم الأسرة ومبادرة حياة كريمة ومودة ومحو الأمية وتعليم الكبار ، كما قاموا بتوزيع البروشورات التوعوية علي أهل القرية.

وتضمنت القافلة الدوائية العلاجية البشرية لكلية الصيدلة لوصف وصرف وإرشاد للعديد من العبوات الدوائية المجانية لعلاج حوالي ١٨٠ مستفيد من المرضي والمحتاجين من أبناء القرية .

كما شاركت كلية التربية للطفولة المبكرة من خلال :



- تطبيق وسيلة عن المهن لعدد ١٥ من الأطفال.

- تطبيق وسيلة عن الأرقام لعدد ١٥ من الأطفال.

- تطبيق وسيلة عن المهارات الحياتيه لعدد ٨ أطفال .

- تطبيق مقاييس وإختبارات عن اللغة والنطق لعدد ٧ أطفال.

كما تم إلقاء ندوة لأهالى القرية وعددهم ٢٠ عن ختان الإناث والزواج المبكر.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد أن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات الوطنيَّة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليوميَّة للمواطن المصري الذي كان له دور عظيم في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية، التي تهدف إلى تنمية القرى المصرية لتصبح قرى نموذجية تتمتع بكافة أنواع الخدمات وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وبناء الإنسان المصري والنهوض بالمستوى الفكري والتعليمى والصحى للأجيال القادمة.