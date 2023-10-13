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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حرمني حقي وشهّر بسمعتي| كارثة زوجية أمام محكمة الأسرة .. تفاصيل ساخنة

خلافات زوجية
خلافات زوجية

تقدمت زوجة بدعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ضد زوجها، بعد أن طردها من منزل الزوجية وزواجه بغيرها.

جاءت الدعوى بالمطالبة بدفع زوجها متجمد أجر مسكن قدرته بـ 30 ألف جنيه عن ثلاثة شهور، لامتناعه عن سداد أجر المسكن لأولاده.

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وتقول الزوجة بالدعوى : " حماتي تسببت في تدمير حياتي الزوجية بسبب غيرتها المرضية ودفعت زوجي للزواج بأخرى وطردني من منزلي بعد سنوات من الزواج، وعشرة العمر".


وأضافت " زوجي لم يترك لي شيئًا أعيش به واستولي علي مصوغاتي الذهبية ومنقولاتي، ورفض تطليقي ورفض سداد المصروفات العلاجية لنجله الأكبر والتي بلغت 70 ألف جنيه وفقاً للمستندات التي قدمتها في دعوى منفصلة ورفض السؤال عنه رغم تدهور حالته الصحية، وحاول حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأكدت الزوجة "وجدت نفسي مضطرة للتنازل والتحمل من أجل ضمان مستوى اجتماعي لائق إلا أنه في النهاية تخلى عني، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه وشهّر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة، لا أستطيع العيش بها أنا وأولاده".

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