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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مهم لتقسيم الميراث.. خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة

إعلام الوراثة
إعلام الوراثة

يحاول العديد من المواطنين بعد وفاة رب الأسرة أو الأم إلي معرفة  خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة خاصة إعلان الوراثة يعتبر من بين المستندات الهامة من أجل تقسيم الميراث بين الأبناء وعليه هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج إعلام الوراثة.

خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة


ويلزم علي المواطنين الراغبين فى استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة القيام بمجموعة من الخطوات والتي تشمل مايلي :-

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- تبدء أولي خطوات استخراج إعلام الوراثة بتقديم أحد الورثة طلب إلى رئيس محكمة الأسرة به  اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته طالبًا تحقيق وفاة وورثة من ذكر أسمائهم بالطلب

-  ويرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها يسترد بعد استخراج الإعلام وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب ويتم تحديد أقرب جلسة لنظره.

- كما تشمل الخطوات اللازمة من أجل استخراج إعلان الوراثة يقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة على يد محضر فإذا تم إعلانها فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة ويكفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه .

- وفي هذه الخطوة يقوم المواطنين في حالة عدم إعلان الورثة بحضور الورثة جميعا ويسمع القاضى لشاهدين تكون أسماؤهما مذكوره في الطلب وهم الورثة.

- بعدها يقوم القاضى بإصدار قرار إعلام الوراثة مثبتًا به اسم وتاريخ وفاه الموروث وبيان من هم ورثته وما هي أنصبتهم الشرعية ليتمكن فيما بعد مقدم الطلب أو أحد الورثة من استخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة


ويستلزم علي المواطنين الراغبين فى استخراج إعلام الوراثة تحضير مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-

-  تتضمن المستندات المطلوبة تقديم طلب موجه لرئيس محكمة الأسرة لاستخراج إعلام الوراثة.

-  كما تشمل الأوراق المطلوبة من أجل استخراج إعلام الوراثة تقديم أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- وتتضمن المستندات المطلوبة ورقة بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة.

- كما يجب احضار  4 دمغات محاماة من بين الأوراق المطلوبة من أجل استخراج إعلام الوراثة

- كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة من بطاقة مقدم الطلب.

- وأيضا تقديم صورة كارنية النقابة، وصورة التوكيل للمحامي.

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أهمية إعلام الوراثة

ويحظي إعلام الوراثة بأهمية كبير حيث أنه المستند المعترف به في البنوك أو المصالح الحكومية، وذلك لأنه المستند الوحيد لتقسيم الميراث بين الوراثة، وبدون وجوده، لا يمكن الإطلاع على حسابات أو أي مستندات تخص المتوفى.

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