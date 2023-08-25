عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وصية للميت لا يجب على الورثة تنفيذها.. تعرف عليها

دفن الميت
دفن الميت

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن وصية للميت غير واجبة التنفيذ ولا يجب على الورثة تنفيذها.

هل يشعر الميت بأهله الأحياء وما يفعلون؟.. أمين الفتوى يجيب

هل روح الميت تنزل حتى ظهر السبت وتزور بيته؟.. باقي 5 ساعات اعرف حقيقتها

وقال عويضة عثمان، في فتوى له، إن الميت إذا أوصى ورثته بأن يدفن في مكان معين، فإن كان تنفيذ هذه الوصية متاحا لهم فعلوها، وإن كانت هناك مشقة في دفن الميت في المكان الذي وصى به، فلا يجب عليهم تنفيذها.

وتابع: قد نجد امرأة تعيش في القاهرة ووصت ورثتها بدفنها في أسوان، منوها أن هذا الأمر شاق جدا على أهل الميت والمشيعين علاوة على ذلك لو كان الجو حارا، فهنا لا يجب تنفيذ هذه الوصية.

وأشار إلى أن الورثة إذا لم ينفذوا هذه الوصية فلا إثم عليهم ولا حرج في ذلك، وهم بذلك لم يعصوا أوامر الميت أو أجرموا في حقه.

وصية المرأة بالدفن مع أبيها

وقالت دار الإفتاء: إذا أوصت المرأة أن تُدفن مع أبيها بعد وفاتها جاز دفنها معه، ويراعى في ذلك أن يكون بينهما حاجزا من الطوب أو ساترا من التراب.

وأضافت: نص الفقهاء على استحباب دفن الأقارب في مكان واحد؛ لأن ذلك أسهل لزيارتهم والتَّرَحُّم عليهم، واستدلوا بما أخرجه أبو داود في السنن، والحاكم في المستدرك وصححه: عن كثير بن زيد المدني عن المطلب بن عبد الله رضي الله عنه، قال: لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه أُخرج بجنازته فدُفن، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي» قال الحافظ ابن حجر: وإسناده حسن.

 

الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء وصية للميت الوصية دفن الميت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

قرار صادم.. كاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة إلي هذا الموعد

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

فضيحة جديدة لـ الإخواني وجدي غنيم

كسر حاجز الـ 1500.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

محمد صلاح في اتحاد جدة.. مفاجأة جديدة بشأن انتقال الفرعون المصري

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023 وطرق الحصول عليه

ترشيحاتنا

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد في صلاة الجمعة.. اعرف الضوابط

آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أُطلق اسمه على عمل درامي.. سفاح الجيزة يروي كيف حفر قبور أحبائه الأربعة؟

دفع الرواتب بالدولار الأمريكي.. قرار عاجل من لبنان

الجارديان: الجمع بين السمنة والسكر أو الضغط يزيد من خطر الوفاة المبكرة

سعر BMW X6 M موديل 2024 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير.. ملابس وضعت أسما شريف منير في مأزق

مختلفة وأنيقة.. هبة مجدي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة في العلمين

لوك جريء.. دينا الشربيني تفاجئ جمهورها بفستان ملفت في حفل القاهرة للدراما

مقطع فيديو للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يثير جدل رواد مواقع التواصل

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ