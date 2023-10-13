قيادي بحركة فتح: نرفض كل المبادرات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بتهجيره لأي مكان، سواء سيناء أو غيره، ويجب أن يكون هناك ممر آمن داخل غزة، ومرفوض تماما كل المقترحات الإسرائيلية، على الرغم من كل الصواريخ والقصف الذي يتم في غزة، لم يتحرك أي فلسطيني تجاه الحدود المصرية.

قيادي بحركة فتح يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي يهدف لدعم الشعب الفلسطيني، ويؤكد أنهم جزء أصيل من العالم العربي، كان يتمنى أن يشمل آليات للتنفيذ لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وأوضح القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن غزة أصبحت تحارب دولة عظمى في الوقت الحالي، في ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، وفي ضوء وجود وزير الخارجية الأمريكي، ووزير الدفاع كذلك، وهو أمر يجب أن ينظر إليه المجتمع الدولي.

وأكمل، أن فلسطين تشهد أكثر من 1500 شهيد، وجميعهم مدنيين ما بين أطفال ونساء وشيوخ، والشعب الفلسطيني ليس حيوانات بشرية مثل التصريحات التي أعلن عنها نتنياهو.