عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بحركة فتح: نرفض كل المبادرات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أيمن الرقب القيادي
أيمن الرقب القيادي بحركة فتح

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بتهجيره لأي مكان، سواء سيناء أو غيره، ويجب أن يكون هناك ممر آمن داخل غزة، ومرفوض تماما كل المقترحات الإسرائيلية، على الرغم من كل الصواريخ والقصف الذي يتم في غزة، لم يتحرك أي فلسطيني تجاه الحدود المصرية. 

قيادي بحركة فتح يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي يهدف لدعم الشعب الفلسطيني، ويؤكد أنهم جزء أصيل من العالم العربي، كان يتمنى أن يشمل آليات للتنفيذ لمساعدة الشعب الفلسطيني. 

وأوضح القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن غزة أصبحت تحارب دولة عظمى في الوقت الحالي، في ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، وفي ضوء وجود وزير الخارجية الأمريكي، ووزير الدفاع كذلك، وهو أمر يجب أن ينظر إليه المجتمع الدولي. 

وأكمل، أن فلسطين تشهد أكثر من 1500 شهيد، وجميعهم مدنيين ما بين أطفال ونساء وشيوخ، والشعب الفلسطيني ليس حيوانات بشرية مثل التصريحات التي أعلن عنها نتنياهو.  

الشعب الفلسطيني سيناء قيادي بحركة فتح برنامج خط أحمر محمد موسى قناة الحدث اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

حرمني حقي وشهّر بسمعتي| كارثة زوجية أمام محكمة الأسرة .. تفاصيل ساخنة

مفاجأة.. صن داونز يحسم موقفه النهائي من المشاركة في السوبر ليج

موضوعات متعلقة

حزب مصر أكتوبر: السيسي يبحث عن توفير حياة كريمة للمواطن المصري

مفكر استراتيجي: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية

خبير سياسي: مصر تدفع بكل المساعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني

حملة السيسي الانتخابية : فلسطين جزء من الأمن القومي المصري

12 سلعة.. قرار عاجل من الحكومة لتخفيض الأسعار في الأسواق

أستاذ علوم سياسية: الهجرة الجماعية في فلسطين لم تحدث قبل تواجد العصابات اليهودية

خالد صديق "100 ألف جنية تعويض للغرفة الواحدة من قاطني ماسبيرو"

أستاذ علوم سياسية: الصراع المصري الإسرائيلي لم ينته رغم اتفاقية السلام

ترشيحاتنا

فرصة.. رينو داستر بدون أوفر برايس

وول ستريت جورنال: مسلمو الشرق الأوسط يدعمون فلسطين ويظهرون مشاعرهم تجاه الاحتلال

الإفتاء: ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى يدوم إلى قيام الساعة

نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتا.. والتقيت وزير الدفاع الأمريكي لتأمين الأسلحة المطلوبة

المفتى : يجوز التعجيل بإخراج زكاة المال نظرا للظروف الاقتصادية .. فيديو

أشرف العشماوي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

رفض إقامة فرحه لخدمة المرضى.. 10 صور تجمع نجل محمد ثروت وخطيبته

ببنطال جلد.. فهرية أفجان تظهر بإطلالة جذابة على إنستجرام

بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ