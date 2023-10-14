ما هي أسباب رفض الرضيع لثدي الأم؟

هناك عدة أسباب محتملة لرفض الرضيع لثدي الأم، وقد يكون لهذه الأسباب علاقة بالطفل نفسه أو بالأم، وقد تحتاج إلى تقييم الوضع الفردي؛ للتوصل إلى التشخيص الصحيح.

وإليكم بعض الأسباب الشائعة لرفض الرضيع لثدي الأم، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. مشاكل في الثدي:

- تشققات الحلمة: قد يكون الرضيع يعاني من صعوبة في الامتصاص بسبب تشققات الحلمة.

- انسداد الحلمة: إذا كان هناك انسداد في حلمة الثدي؛ فإن ذلك قد يجعل الرضيع يجد صعوبة في الرضاعة.

2. مشاكل في الفم والتنفس:

- مشاكل في التنفس: يمكن أن تؤثر مشاكل التنفس مثل احتقان الأنف أو انسداد الأذن على قدرة الرضيع على التنفس بشكل صحيح أثناء الرضاعة.

- مشاكل في اللسان أو الفك: قد تسبب مشاكل في اللسان أو الفك عدم القدرة على الالتصاق بشكل صحيح بالحلمة.

3. مشاكل في التغذية:

- الشحوب: إذا كان الرضيع لا يحصل على كمية كافية من الحليب أو إذا كان الحليب غير كافٍ من حيث السعرات الحرارية والتغذية، فقد يشعر بالجوع ورفض الرضاعة.

- الشبع الكافي: إذا كان الرضيع يشعر بالشبع من مصادر أخرى مثل زجاجة الحليب أو الرضاعة الصناعية، فقد يرفض الرضاعة من الثدي.

4. عوامل نفسية:

- القلق أو الإجهاد: قد يؤثر القلق أو الإجهاد لدى الأم على إنتاج الحليب وبالتالي يؤثر على الرضاعة وقد يرفض الرضيع الامتصاص لهذا السبب.

- تغييرات في البيئة: قد يرفض الرضيع الرضاعة إذا كان هناك تغييرات كبيرة في البيئة المحيطة به مثل تغيير المنزل أو السفر.

وتعد هذه هي بعض الأسباب الشائعة لرفض الرضيع لثدي الأم، فإذا كنت تواجهين هذه المشكلة؛ فمن الأفضل استشارة طبيب الأطفال، لتقييم الحالة، وتقديم النصائح والدعم المناسبين.