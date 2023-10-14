زي ماكدونالدز| طريقة عمل هاش براون في البيت بمذاق لا يقاوم

يعد الـ هاش براون من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الوصفات والأكلات الأخرى.

ونقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة عمل الـ هاش براون في البيت بدلا من شرائها من المحلات والمطاعم.

مقادير هاش براون

2 حبة بطاطس كبيرة مقشرة.

حبة بصل صغيرة مبشورة ناعم.

ربع كوب جبن رومي أو شيدر مبشور.

بيضة مخفوقة.

دقيق للتغطية.

ملح وفلفل أسود.



طريقة تحضير هاش براون

– تسلق البطاطس في ماء وملح لمدة 10 دقائق فقط.

– تترك البطاطس لتبرد تمامًا ثم تهرس ونخلطها بخفة مع الملح، والفلفل، والبصل والجبن.

– بعد ذلك يتم تشكيل البطاطس حسب الرغبة وتوضع في الدقيق ثم البيض.

- تقلى حبات البطاطس في زيت غزير ثم توضع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد، وتقدم ساخنة.