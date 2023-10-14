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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي ماكدونالدز| طريقة عمل هاش براون في البيت بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل هاش براون
طريقة عمل هاش براون

يعد الـ هاش براون من الأكلات التي يعشقها الكثير  من الأشخاص، نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الوصفات والأكلات الأخرى.

ونقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة عمل الـ هاش براون في البيت بدلا من شرائها من المحلات والمطاعم.

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مقادير هاش براون 
2 حبة بطاطس كبيرة مقشرة.
حبة بصل صغيرة مبشورة ناعم.
ربع كوب جبن رومي أو شيدر مبشور.
بيضة مخفوقة.
دقيق للتغطية.
ملح وفلفل أسود.


طريقة تحضير هاش براون 
– تسلق البطاطس في ماء وملح لمدة 10 دقائق فقط.
– تترك البطاطس لتبرد تمامًا  ثم تهرس ونخلطها بخفة مع الملح، والفلفل، والبصل والجبن.
– بعد ذلك يتم تشكيل البطاطس حسب الرغبة وتوضع في الدقيق ثم البيض.
- تقلى حبات البطاطس في زيت غزير ثم توضع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد، وتقدم ساخنة.

هاش براون طريقة عمل هاش براون طريقة تحضير هاش براون بطاطس بصل

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