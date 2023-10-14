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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا وميتسوبيشي تعيدان استخدام بطاريات السيارات الكهربائية لأنظمة التخزين

صدى البلد

وقعت هوندا وميتسوبيشي مذكرة تفاهم ستشهد عمل شركتي صناعة السيارات لبناء أعمال تستخدم بطاريات السيارات الكهربائية.

في البداية، ستستخدم الشركة الجديدة البطاريات التي ستستخدمها نماذج السيارات الكهربائية الصغيرة من شركة هوندا والتي سيتم طرحها للبيع في اليابان في عام 2024. 

 

ويهدف هذا العمل إلى إدارة وتعظيم "قيمة كل بطارية طوال عمرها الافتراضي، والتحول من تشغيل المركبات الكهربائية إلى تشغيلها". استخدامها كمخزن ثابت للطاقة." وبعبارة أكثر بساطة، ترغب شركتا هوندا وتويوتا في إعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية واستخدامها في أنظمة تخزين الطاقة.

 

"استعدادًا لعصر الانتشار الكامل للمركبات الكهربائية، لن تقوم شركة هوندا ببيع المركبات الكهربائية فحسب، بل ستتبع نهجًا استباقيًا لإدارة الطاقة، حيث سيتم استخدام بطاريات المركبات الكهربائية كمصدر للطاقة، كما نركز أيضًا على تداول الموارد. 

 

قال توشيهيرو ميبي، الرئيس التنفيذي لشركة هوندا: “إعادة استخدام وإعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية، التي تحتوي على موارد نادرة مختلفة”. "بدءًا بهذه المبادرة مع MCفي مجال السيارات الكهربائية الصغيرة في اليابان، ستسعى هوندا جاهدة لتحقيق أقصى قدر من القيمة التي نقدمها لعملائنا وبناء أساس للأعمال المستدامة من منظور طويل الأجل، أثناء العمل مع مجموعة متنوعة من الشركاء. واستيعاب خصائص السوق الفريدة لكل منطقة.

 

بالإضافة إلى إعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية وتحويلها إلى حلول لتخزين الطاقة، ترغب شركتا هوندا وميتسوبيشي في نشر نظام ذكي لإدارة الطاقة يسمح لأصحاب السيارات الكهربائية بشحن سياراتهم وتفريغها بذكاء. على سبيل المثال، سيتحكم النظام تلقائيًا في توقيت الشحن والتفريغ بناءً على العرض والطلب على الكهرباء، وعندما يكون ذلك ممكنًا، استخدم الطاقة الخضراء لشحن المركبات. سيتمكن المالكون أيضًا من بيع الطاقة مرة أخرى إلى الشبكة.

 

وأضاف كاتسويا ناكانيشي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي: "نحن ندرك أن التقارب بين القطاعات المختلفة مثل التنقل والطاقة والخدمات والبيانات هو اتجاه لا رجعة فيه". "يمكن رؤية الأمثلة في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى الشركات إلى تحقيق الحياد الكربوني، ونماذج الأعمال الجديدة مثل MaaS و CASE (في صناعة السيارات) تنطلق في المراحل الأولى. 

 

تهدف MC إلى تطوير نماذج أعمالها الجديدة التي توازن بين الكهربة وإزالة الكربون، لإنشاء خدمات جديدة عبر الصناعة، وإعادة اختراع أنفسنا بما يتماشى مع العصر.

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