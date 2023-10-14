كندا تجلي 236 مواطنا من إسرائيل

أعلنت الحكومة الكندية، إجلاء القوات المسلحة 236 مواطنا من إسرائيل.



وزارت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، إسرائيل، في وقت سابق ، والتقت بنظيرها في البلاد، حسبما قالت مسؤولة الخارجية الكندية جولي صنداي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم.

وناقشت جولي أيضا الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والتقت بكنديين استقلوا رحلات عسكرية كندية من إسرائيل إلى أثينا باليونان، وغادرت جولي إسرائيل، وتوجهت إلى عمان بالأردن.

ويتواجد حاليا أكثر من 6500 كندي في إسرائيل مسجلين لدى الخارجية الكندية، و485 كنديا مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت صنداي إن الخارجية الكندية تساعد حاليًا حوالي 2200 كندي، منهم 1300 في غزة و150 في الضفة الغربية.

وأضافت أنه لا يزال هناك 600 كندي موقعهم غير واضح، وأن اللجنة الاستشارية الحكومية تتواصل معهم، وتواصل الحكومة متابعة حالات أربعة كنديين مفقودين.