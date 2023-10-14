استعداد روسيا للتدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. وموقف بوتين بشأن طوفان الأقصى|فيديو

كشفت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن استعداد روسيا للتوسط في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدة أن موقف روسيا واضح منذ بداية عملية طوفان الأقصى .

وقالت «نورهان الشيخ» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، مقدم برنامج مصر جديدة، المذاع عبر قناة etc، أن تصريحات المسئولين الروس مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني واقامة دولة فلسطين مستقلة، موكدة أن موقف روسيا مختلف عن الموقف الغربي وأمريكا بالأخص.

الموقف الأمريكي داعم لـ إسرائيل

وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية، أن رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدين كان سريعا، وكانت هناك أخطاء، ولكن الموقف الأمريكي مستمر، وهناك مقابلات بين أمريكا وإٍسرائيل، وهناك مخازن كبيرة للسلاح الأمريكي على الأراضي الإسرائيلية رغم أن إسرائيل ليست بحاجة إلى أسلحة.

