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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثلاجات الآيس كريم تستقبل شهداء قطاع غزة.. شاهد

ثلاجة آيس كريم تخزم
ثلاجة آيس كريم تخزم فيها جثث شهداء غزة

تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ارتفاع عدد الشهداء، واكتظاظ الجثث في المستشفيات، ونتيجة لذلك اضطر الفلسطينيون إلى تخزين الجثامين في ثلاجات الآيس كريم بسبب المجازر الإسرائيلية المتلاحقة.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي حذر فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال قوافل النازحين وتسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش القطاع حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة إنقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.

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