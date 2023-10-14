الصحة تكشف الأعراض الشهيرة لـ التهاب المفاصل الروماتويدي 

كشفت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من المعلومات الهامة عن التهاب المفاصل الروماتويدي وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وقالت وزارة الصحة والسكان، من خلال منشور توعوي لها عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن التهاب المفاصل الروماتويدي ، يحدث عندما يهاجم جهازالمناعة بالخطأ المفاصل وخاصة مفاصل اليد والقدم والركبة.

الصحة تكشف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن أكثر الأعراض التي يشتكي منها مرضي التهاب المفاصل الروماتويدي ، تتمثل في التالي :-

ألم وتصلب في المفاصل

تورم وسخونة في المفاصل

إرهاق وفقدان أو خسارة في الوزن

ارتفاع في درجة حرارة الجسم

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن أهم عرض في أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ، ألم المفاصل التيبسي ويكون أكثر شدة في الصباح، ويتم تشخيصه من خلال التحاليل الخاصة بسرعة الترسيب ونسبة معامل الروماتيد

ونصحت وزارة الصحة والسكان ، باستشارةالطبيب حل الشعور بأي من هذه الأعراض .

منشورالوزارة

تجنبها فورا| أخطاء شائعة تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل

يعد التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي من أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا، على الرغم من أن التمارين ضرورية لعلاج التهاب المفاصل، إلا أن أدائها بشكل غير مناسب قد يتسبب في تلف المفاصل، أفضل النتائج تأتي من السيطرة على التهاب المفاصل بالأدوية بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

حاول تجنب هذه الأخطاء للحفاظ على صحة المفاصل وخلوها من الإصابات:



-تجنب الجري

إذا تم تشخيص إصابتك بالتهاب المفاصل العظمي، فيجب عليك الامتناع عن الوقوف لفترات طويلة، والركض، والقفز، والانحناء العميق، وصعود الدرج، التهاب المفاصل هو السبب في أن آلام الركبة والمفاصل هي شكاوى متكررة بين العدائين.



-تمارين عالية التأثير

يقول الدكتور راجيف رانجان كومار، استشاري أمراض الروماتيزم، مستشفى سي كيه بيرلا، جوروجرام، "يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الابتعاد عن الرياضات عالية التأثير مثل كرة السلة وكرة القدم والكريكيت وما إلى ذلك، فالتمارين عالية التأثير تنتج قوة تبلغ حوالي 2.5 مرة"، وزن جسمك، والذي يمكن أن يكون مرهقًا جدًا للأوتار والأربطة والمفاصل.



-الإحماء ضروري قبل أي تمرين

تساعد زيادة تدفق الدم أثناء الإحماء على استرخاء العضلات، إن التحضير الجسدي والعقلي للنشاط الذي اخترته هو هدف الإحماء قبل النشاط البدني، يرتفع معدل ضربات القلب وتدفق الدم أثناء عملية الإحماء، يمكن الآن أن يصل المزيد من الأكسجين إلى عضلاتك بفضل هذا، قبل البدء بأي نشاط، حاول دائمًا تمديد عضلاتك.



-روتين التهدئة

من المهم أيضًا أن تبرد بشكل صحيح بعد التمرين ، يسمح التبريد لمعدل ضربات القلب وضغط الدم بالعودة تدريجياً إلى قيم ما قبل التمرين، قد تكون الحاجة إلى التبريد للمساعدة في إدارة تدفق الدم أكبر بالنسبة للرياضيين ذوي القدرة التنافسية.



-رفع الأشياء الثقيلة

قد يؤدي الرفع المفرط والمبكر إلى الإضرار بالمفاصل و/أو الأنسجة، توخي الحذر عند رفع الأشياء الثقيلة أو الوزن، الامتناع عن التدريبات الشاقة بشكل مفرط، لا ينبغي أن تكون شدة التمرين مرتفعة أو منخفضة بشكل مفرط، قد تحتاج إلى تقليل الشدة إذا كنت تعاني من مستويات عالية من الألم ولاحظت أن عضلاتك تؤلمك كثيرًا بعد التمرين.



-رطب نفسك وتناول طعامًا جيدًا

ارتشف الكثير من الماء قبل التمرين، وكذلك قبل وبعد النشاط، تجنب تناول الطعام مباشرة قبل التمرين، إذا تناولت الطعام قبل ساعتين من تناول الطعام، فسيتم تحويل تدفق الدم من إمداد جسمك بالأكسجين وتدفئة عضلاتك، قد يتبع ذلك الغثيان والتشنج في العضلات.

المصدر: timesofindia.