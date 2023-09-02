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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سبب غير متوقع وراء الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي .. احذره

اسباب الإصابة بالتهاب
اسباب الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

يعد التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن، و يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى غير المفاصل؛ حيث انه يدمر هذا المرض مجموعة واسعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد والعينان والرئتان والقلب والأوعية الدموية.

 

أسباب الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

 

ويحدث اضطراب التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي يُعَدُّ من أمراض المناعة الذاتية، عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة جسمك بالخطأ، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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ويعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي مرض من أمراض المناعة الذاتية. في الوضع الطبيعي، يساعد جهاز المناعة على حماية الجسم من العدوى والمرض. 

 

أما عند الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، يهاجم جهاز المناعة الأنسجة السليمة في مفاصلك، ويمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا مشاكل طبية في القلب والرئتين والأعصاب والعينين والجلد.

اسباب الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

ولا يعرف الأطباء سبب بدء الإصابة بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن يبدو أن السبب المحتمل هو مكون جيني. 

وعلى الرغم من أن الجينات لا تُسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في الواقع، يمكنها أن تجعلك أكثر عرضة للاستجابة للعوامل البيئية، مثل : الإصابة ببعض الفيروسات والبكتيريا التي قد تسبب الإصابة بالمرض.

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سبب غير متوقع وراء الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي .. احذره

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