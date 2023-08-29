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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.. من هم؟

عوامل خطر تزيد من
عوامل خطر تزيد من الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على مجموعة واسعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد والعينان والرئتان والقلب والأوعية الدموية.

 

عوامل خطر تزيد من الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

 

ويعتبر اضطراب التهاب المفاصل الروماتويدي من أمراض المناعة الذاتية، لأنه يدفع الجهاز المناعي لأن يهاجم أنسجة جسمك عن طريق الخطأ.

 

احذر.. أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

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وتتضمَّن العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

 

_ النوع :

 النساء أكثر عرضةً من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

 

_ العمر :

ويحدث التهاب المفاصل الروماتويدي في أي عمر، لكنه شائع بدايةً من منتصف العمر.

 

عوامل خطر تزيد من الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

 

_ التاريخ المرضي للعائلة :

ويزداد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا به.

 

_ التدخين :

ويزيد تدخين السجائر من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، خاصةً إذا كان لديك استعداد وراثيًّا للإصابة بالمرض، ويبدو أيضًا أن للتدخين علاقة بزيادة شدة المرض.

 

_ الوزن الزائد :

ويبدو أن الأشخاص ذوي الوزن الزائد أكثرُ عرضةً لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

المفاصل التهاب المفاصل الروماتويدي امراض المناعة الذاتية الجهاز المناعي النساء التدخين

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