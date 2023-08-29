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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احذر.. أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

أعراض التهاب المفاصل
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي  

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن، يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى غير المفاصل، وقد يدمر هذا المرض مجموعة واسعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد والعينان والرئتان والقلب والأوعية الدموية.

 

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

 

ويحدث اضطراب التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي يُعَدُّ من أمراض المناعة الذاتية، عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة جسمك بالخطأ، وفقا لما نشر في موقع مليو كلينك" الطبي.

 

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وخلافًا للتآكل والاهتراء من جرَّاء هشاشة العظام، يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على بطانة المفاصل، مسبِّبًا تورمًا مؤلمًا، ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل العظام وتشوُّه المفاصل.

 

ويمكن أن تتلف أجزاء أخرى من الجسم كذلك بسبب الالتهاب المصاحب لداء المفاصل الروماتويدي، ورغم أن الأنواع الجديدة من الأدوية قد حسَّنت كثيرًا من خيارات العلاج، ما زال التهاب المفاصل الروماتويدي الحاد يسبب الإعاقة الجسدية.

 

وتشمل علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وتشمل ما يلي :

_ الم وسخونة وتورم المفاصل.

_ تيبّس المفاصل، والذي يتفاقم عادةً في الصباح وبعد فترة من عدم النشاط.

_ التعب .

_ الحُمَّى.

_ فقدان الشهية

 

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

 

وفي العادة، يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي في مراحله الأولى المفاصل الصغيرة أولاً، وخاصة المفاصل التي تَصِل الأصابع باليدين وأصابع القدمين بالقدمين.

 

ومع تفاقم المرض، تنتشر الأعراض غالبًا إلى مفصلَ الرسغ والركبة والكاحل والمرفق والفخذ والكتف. وفي معظم الحالات، تظهر الأعراض على المفاصل نفسها في كلا جانبي الجسم.

 

ويواجه نحو 40% من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا علامات، وأعراض تظهر في مناطق أخرى غير المفاصل. وتشمل تلك المناطق ما يلي:

_ الجلد

العينان.

_ الرئتان

_ القلب

_ الكلى

_ الغدد اللعابية.

_ النسيج العصبي

_ نخاع العظم.

_ الأوعية الدموية

 

وتتباين شدة علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، بل إنه قد يظهر ويختفي بين الحين والآخر؛ حيث تتناوب فترات تزايد نشاط المرض من وقت لأخر.

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احذر.. أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

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