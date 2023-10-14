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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد خارقة لتناول الخرشوف على الصحة والجسم

صدى البلد

يحتوي الخرشوف على سعرات حرارية وفيتامينات ومعادن، وعدد من العناصر الغذائية المميزة التي تفيد صحة الإنسان، وتتعدد فوائد الخرشوف للصحة.

وللتعرف على المزيد من هذه الفوائد، تابع السطور التالية:

فوائد الخرشوف للشعر:

يحتوي الخرشوف على فيتامين (أ) وفيتامين (ج)، كما أنه يحتوي على الفسفور والكالسيوم والذي يعمل على حماية الشعر من الجفاف، والتخلص من البهتان الذي يصيب الشعر، ويعمل على جعله لامعا، والتخلص من القشرة، كما يحمي الشعر من التساقط، ويساعد فروة الرأس على التخلص من الجفاف.

ولاستخدام الخرشوف للشعر؛ يتم غسل الشعر بمغلي أوراق الخرشوف، ويتم شطف الشعر بعدها بالماء والشامبو.

فوائد الخرشوف للبشرة

يحتوي الخرشوف على مضادات الأكسدة التي تساعد علي الحفاظ على صحة الجلد، كما أنه يقلل من علامات الشيخوخة والعلامات الدقيقة التي تظهر على البشرة، ويسهم أيضا في التخلص من الشوائب والعيوب التي توجد على البشرة. ويحمي الجلد من الإصابة بسرطان الجلد، ويحمي من التعرض إلى الأشعة فوق البنفسجية.

يساعد الخرشوف على التخلص من الدهون التي توجد بالكبد، وهذا لأنه يحتوي على أهم مضادات الأكسدة، ومنها السيمارين والسيرين، والتي تساعد على تعزيز صحة الكبد، مما يعمل على إصلاح الخلايا التالفة بالكبد، وكما أنه يزيد من إنتاج الصفراء وطرد السموم التي توجد بالكبد.

فوائد الخرشوف للحامل

يحتوي الخرشوف على حمض الفوليك، والذي يعد من الأحماض المهمة التي تساعد على نمو الجنين وحماية الجهاز العصبي لديه، ويحمي من الإصابة بالتشوهات الخلقية.

ويحتوي على الألياف التي تساعد على الحماية من الإصابة بالإمساك والألم الذي يصيب المعدة، كما يحتوي على الماغنسيوم، والذي يساعد على منع احتباس السوائل بالساقين أثناء فترة الحمل.

فوائد الخرشوف لمرضى السكري

يحتوي الخرشوف على الألياف الغذائية، التي تساعد على الحفاظ على نسبة السكر بالدم، وهذه الألياف التي تساعد على امتصاص الجلوكوز بالدم، كما أن الخرشوف يسهم في زيادة إفراز الأنسولين وتثبيط نشاط أنزيم الألفا جلوكوزيد.

تقوية المناعة

يساعد الخرشوف على تقوية المناعة والحماية من الأمراض التي قد تصيب الإنسان، وهذا لاحتوائه على فيتامين (ج) ويحمي من التعرض للالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

تقوية العظام

يحتوي الخرشوف على الكالسيوم والماغنسيوم، المقاومان لهشاشة العظام.

التخلص من الدهون الحفاظ على صحة الجلد الخرشوف أوراق الخرشوف هشاشة هشاشة العظام علامات الشيخوخة

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