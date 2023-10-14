حملة السيسي تنشر فيديو لقادة النقابات والمنظمات بشأن رؤيتهم المستقبلية للدولة

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنها استقبلت مجموعة من النقابات والمؤسسات والكيانات الأهلية والعمالية على مدار الأيام القليلة الماضية عقب تدشين الحملة رسميا في مؤتمر صحفي ضخم.

وأكدت الحملة من خلال منشور لها عبر الصفحة الرسمية علي "فيسبوك": "كانت هذه اللقاءات فرصة قيمة لتبادل الرؤى والأفكار مع ممثلي هذه المنظمات والكيانات والاستماع إلى تطلعات أعضائها والمواطنين".

ولفتت الحملة: تقوم تلك النقابات والمؤسسات والكيانات على تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية لتبصير المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وممارسة حقوقهم الدستورية، وتسليط الضوء على أهمية الانتخابات ودورها في تحقيق الديمقراطية وبناء مستقبل مصر المزدهر.

#تحيا_مصر

#عبد_الفتاح_السيسي

https://fb.watch/nF-eoQ8nSM/?mibextid=Nif5oz