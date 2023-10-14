محافظ أسيوط يشيد بمشاركة فرع مكتبة مصر العامة بالملتقى الدوري العاشر

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمشاركة فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط في الملتقى الدوري العاشر لمنظومة مكتبات مصر العامة الذي أقيم بفرع مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط بعنوان "دور المكتبات العامة في نشر ثقافة النمو الأخضر" بمشاركة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

يأتي ذلك تماشيًا مع جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة .

جاء ذلك بحضور السفير عبدالرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة ، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ومديرى مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية.

حيث استعرضت هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط – خلال الملتقى - الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بفرع المكتبة ، والمكتبة المتنقلة والمستفيدين منها وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة برعاية ودعم الوزير المحافظ .

وأشار محافظ أسيوط، إلى الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في المحافظة كمنارة تساهم في تحقيق الإثراء الثقافي والمعرفي بين المواطنين بكافة فئاتهم خاصة الأطفال والنشء ليس فقط من خلال الكتب التي تضمنتها وإنما بالأنشطة والندوات والفعاليات التي يتم تنظيمها بشكل دوري حيث يتم التركيز على خلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات واكسابهم مهارات وخبرات جديدة وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل في المجالات المختلفة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم مكتبة مصر العامة لخدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

وترأسا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة وصندوق مكتبات مصر العامة، الملتقى الدوري العاشر لمنظومة مكتبات مصر العامة المُنعقد بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط واستمر لمدة يومين بعنوان "دور المكتبات العامة فى نشر ثقافة النمو الأخضر".



وفي نهاية اللقاء تسلمت هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط شهادة تقدير على لما قدمته من أنشطة وفعاليات متميزة في محافظة أسيوط ضمن عدد من مديري فروع المكتبات على مستوى الجمهورية وذلك لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.