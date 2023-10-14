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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك على طريق بنى سويف الزراعى

صدى البلد

أصيب 6 أشخاص اليوم، السبت، فى حادث انقلاب توك توك أمام عزبة موريس، على الطريق الزراعي بنى سويف -  المنيا، بنطاق مركز بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب توك توك أمام عزبة موريس ووقوع إصابات.

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وعلى الفور ، دفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى  موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي؛ نادية سيد مخيمر، 15 سنة، مصابة بجروح و كدمات، وملك أحمد محمد، 15 سنة، مصابة بجروح و كدمات،  ومصطفى إيهاب عبد الباقي، 27 سنة، سائق، مصاب اشتباه كسر الذراع اليسرى، وآلاء خالد رسلان، 16 سنة، مصابة بجروح وكدمات،  وشاهندا ربيع عبد الصمد، 16 سنة، مصابة جروح وكدمات، ونهلة عزام عطية، 16 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، وجميعهم مقيمون منشأة حيدر، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

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