حملة مكبرة لتسهيل حركة المرور في منطقة شمال الأحياء بالغردقة

نفذ حي شمال الغردقة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم التعديات والإشغالات بالحي حملة مكبرة لرفع الاشغالات في منطقة شمال الأحياء، وذلك في إطار سعي محافظة البحر الأحمر لتحسين البيئة المحيطة وتسهيل حركة المرور.

وتأتي هذه الحملة تلبيةً لتوجيهات اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة بضرورة الاستمرار في حملات الاشغالات والازالات التي تعيق حركة المرور.

وأسفرت الحملة عن رفع الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بجهود مشتركة بين الحي والشرطة والقسم المختص.

ووجه رئيس الحي بضرورة تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة أي اشغالات تعوق حركة المواطنين والحركة المرورية.

تحسين البيئة المحيطة وجودة الحياة

وتعكس هذه الحملة الحرص الكبير للحكومة المحلية على تحسين البيئة المحيطة وجعلها أكثر جاذبية وآمنة للمواطنين والزوار، حيث إن توفير حركة مرورية سلسة يسهم في تعزيز الراحة والأمان للجميع، وهو جزء أساسي من جهود الحكومة لتحقيق حياة أفضل للمجتمع.

وفي ختام الحملة، أعرب رئيس الحي عن شكره وتقديره للمشاركين في هذه الجهود المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام المستمر بتحسين البيئة والحفاظ على نظافة وجمالية المدينة.

وأكد أن الحملات المستمرة ستظل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.