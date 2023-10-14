عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لتسهيل حركة المرور في منطقة شمال الأحياء بالغردقة

صدى البلد

 نفذ حي شمال الغردقة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم التعديات والإشغالات بالحي حملة مكبرة لرفع الاشغالات في منطقة شمال الأحياء، وذلك في إطار سعي محافظة البحر الأحمر لتحسين البيئة المحيطة وتسهيل حركة المرور.

وتأتي هذه الحملة تلبيةً لتوجيهات اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة بضرورة الاستمرار في حملات الاشغالات والازالات التي تعيق حركة المرور.

وأسفرت الحملة عن رفع الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بجهود مشتركة بين الحي والشرطة والقسم المختص.

ووجه رئيس الحي بضرورة تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة أي اشغالات تعوق حركة المواطنين والحركة المرورية.

تحسين البيئة المحيطة وجودة الحياة

وتعكس هذه الحملة الحرص الكبير للحكومة المحلية على تحسين البيئة المحيطة وجعلها أكثر جاذبية وآمنة للمواطنين والزوار، حيث إن توفير حركة مرورية سلسة يسهم في تعزيز الراحة والأمان للجميع، وهو جزء أساسي من جهود الحكومة لتحقيق حياة أفضل للمجتمع.

وفي ختام الحملة، أعرب رئيس الحي عن شكره وتقديره للمشاركين في هذه الجهود المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام المستمر بتحسين البيئة والحفاظ على نظافة وجمالية المدينة.

وأكد أن الحملات المستمرة ستظل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

تحسين حركة المرور ازالة الاشغالات البيئة المحيطة جودة الحياة السلامة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

الأوضاع تشتعل| إعلان فلسطيني بشأن 40 ألف مقاتل.. وطلب أمريكي روسي لإسرائيل

بسبب دعمه لفلسطين.. عصام الشوالي يكشف حقيقة رحيله عن بي إن سبورتس

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

موضوعات متعلقة

وزير الشباب يزور نادي الرياضات البحرية في الغردقة

انطلاق ماراثون الغردقة للجري بمشاركة 1000 لاعب من 20 دولة

استمرار الحملات البيئية والصحية لمكافحة الحشرات في مناطق القصير

تشكيل لجنة دائمة لاختيار المشروعات الخضراء في البحر الأحمر

ختام فعاليات مهرجان البراعم للسباحة في الغردقة

إجراء قرعة علنية لوحدات سكنية في مشروع بديل العشوائيات برأس غارب

"وادي حوضين" بالشلاتين يحصد المركز الأول للمشروعات الخضراء الذكية المستدامة

سفاجا تستعد لموسم الأمطار والسيول ضمن خطة الاستجابة للكوارث

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة والسويد يطلبا من مواطنيهما في غزة التوجه إلى معبر رفح

مدبولي: الدولة مهتمة بتكامل وفاعلية الشبكة الوطنية للطوارئ

السيسي يتسلم رسالة من رئيس إريتريا حول التطورات في القرن الأفريقي والسودان

هاني العتال يكشف سر رفض الترشح لمنصب رئيس الزمالك والخلاف مع حسين لبيب

بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

اتفاق جديد ينهي أزمة العملة الصعبة|خطة الحكومة للحصول على 5 مليارات دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالزي الفلسطيني.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بسبب العنصرية.. معرض فرانكفورت للكتاب يلغى تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى

علامتان تظهر على اليدين تشير لارتفاع ضغط الدم.. احذرهم

في عيد ميلادها… إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

فيديو

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ