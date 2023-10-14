مدبولي يتفقد مصنعا لإنتاج السجاد والبطاطين في بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مصانع إنتاج السجاد والبطاطين بالمنطقة الصناعية في محافظة بورسعيد.

واستمع مدبولي لشرح حول عدد العمال بالمصنع وإنتاج المصنع اليومي والسنوي .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قام يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، بتفقد عدد من المصانع ومواقع الإنتاج داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل جولته بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، اهتمام الدولة بملف الصناعة، والعمل من خلال مختلف أجهزتها المعنية على تطوير هذا القطاع المهم ودعمه وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، جذبا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم في توطين العديد من الصناعات، وتعميق المكون المحلي.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى حرص الدولة على الاستمرار في اتخاذ مختلف ما يلزم من إجراءات وخطوات، من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وإتاحة الفرص بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المحوري والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة فى هذا الصدد، من نمو لمعدلات الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، إلى جانب نمو حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.

مدبولي يتفقد مصنع لانتاج السجاد والبطاطين ببورسعيد

مدبولي يتفقد مصنع لانتاج السجاد والبطاطين ببورسعيد

مدبولي يتفقد مصنع لانتاج السجاد والبطاطين ببورسعيد

مدبولي يتفقد مصنع لانتاج السجاد والبطاطين ببورسعيد