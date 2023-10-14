عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات المغذية "3 يوليو" ببورسعيد

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مشروع انشاء مجمع الصناعات المغذية "3 يوليو" بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يقام على مساحة 7 آلاف م2، حيث استمع إلى شرح من المهندس عماد البرشا، مدير مديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد، حول مخطط تنفيذ المشروع ومراحله المختلفة.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة قامت مؤخراً بطرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين بجنوب بورسعيد، في أنشطة: المواد الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات، والأنشطة الهندسية، بمساحات مختلفة تبدأ من 180 م2، وتصل الى 1725 م2، وذلك باشتراطات محددة.

وأوضح المحافظ أن المُجمع الصناعي الجديد يسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية، ويدعم الصناعة المصرية من خلال إيجاد فرص جديدة للنمو وتسريع عجلة النمو الاقتصادي وفتح أبواب التصدير إلى أسواق عالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتشجيع تنفيذ عدد اكبر من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأضاف أن محافظة بورسعيد تجري استطلاع رغبة للحصول على وحدات صناعية في مجمع الصناعات المغذية "3 يوليو"، الذي يتم البدء في الخطوات التنفيذية لإقامته، ومن المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.

كما تفقد رئيس الوزراء مبنى إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يتكون من طابقين، الأول يضم ادارة المنطقة الصناعية، وادارة خدمة المستثمرين، الى جانب طابق ثان، يضم جهاز تشغيل شباب الخريجين، وادارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.


وخلال تفقد مبنى إدارة المنطقة الصناعية، شهد رئيس الوزراء جانباً من الاختبارات التي تقوم بها اللجنة المشكلة لفحص الطلبات المقدمة من راغبي التقدم للحصول على وحدات صناعية بمجمع الصناعات المغذية "3 يوليو"، والتقى بعدد من المستثمرين المتقدمين لهذه الفرص، الذين يعقدون مقابلات لاستكمال مسوغات التقدم، من خلال التعرف على استثماراتهم ومجالات عملهم، وتمت الإشارة إلى أن عدد المتقدمين اصبح 201 طلب، وتم مقابلة عدد منهم، وتواصل اللجنة أعمالها.

وخلال حضور رئيس الوزراء، كانت اللجنة تجري اختباراتها لأحد المستثمرين، الذي عرض تفاصيل مشروعه، ونماذج من منتجاته، مشيراً الى انه يملك مصنعا للمفروشات، ولديه الان 12 فرعا على مستوى الجمهورية، و 70% من المبيعات تصنيع محلي بنسبة 100%، مثمنا جهود الدولة لدعم الصناعة بشكل كبير وتسليم المستثمر وحدات صناعية مجهزة ومرفقة، تبدأ العمل في أسرع وقت ممكن، ومؤكدا أنه فور تسلمه المصنع سيتم التشغيل على الفور.

مدبولى بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

ترشيحاتنا

وزير الصحة يوجه بالتحقيق في تعطل 4 أجهزة طبية بمستشفى «رمد قلاوون»

لبنان .. الاحتلال يستهدف عددا من المناطق بقذائف فوسفورية وبيان هام للجيش

لمتابعة المشروعات القومية.. السيسي يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

شكري لنظيرته الألمانية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونحذر من تداعيات خطيرة وقاسية

الاحتلال يؤكد استمراره في العدوان لحين القضاء على حماس

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تثير الجدل بهذا اللوك

بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

فيديو

اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ