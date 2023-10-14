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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد طعيمة: البلاتوه أضاف لي.. وروح التعاون سادت كواليس الخميس اللي جاي

محمد طعيمة
محمد طعيمة

كشف الفنان محمد طعيمة، كواليس مشاركته في فيلم الخميس اللي جاي، مع الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد. 

وقال محمد طعيمة ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفيلم تدور أحداثه فى إطار فانتازيا كوميدية حول مجموعة من الأشباح والبشر، معربا عن سعادته بتجدد التعاون مع عمرو عبد الجليل بعد مسلسل مكتوب عليا، وكذلك تكرار تعاونه مع الفنان بيومي فؤاد. 

وأكد محمد طعيمة، على روح التعاون في فريق عمل فيلم الخميس اللي جاي، مؤكدا أنه لم يشعر بالفجوة في التعامل مع أي من ابطال الفيلم. 

محمد طعيمة ونقطة الانطلاقة 

وقال محمد طعيمة، أنه يعتبر مشاركته في برنامج البلاتوه مع الفنان أحمد أمين، هي انطلاقته الحقيقية نحو الشهرة والنجومية، مشيرا إلى أنه يعتبر أحمد أمين بمثابة شقيقه الأكبر. 

وأضاف محمد طعيمة: «أحمد أمين بيعتبرني تميمة حظ بالنسبالي .. حتى في مسلسل الصفارة حرص على اشراكي في حلقة من بطولتي ودائما تتجدد التعاونيات بيننا لهذا السبب». 

وأوضح محمد طعيمة، أن الشخصيات الكثيرة التي قدمها في اسكتشات برنامج البلاتوه أضافت له فنيا، واستفاد بها في أعماله التالية، منها فيلم الخميس اللي جاي، المرتقب عرضه بالسينمات، منوهاً إلى أنه لم يشعر بالشبع من الشخصيات التي قدمها في البلاتوه. 

 

فيلم الخميس اللي جاي 

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم الخميس اللي جاي لـ الفنان عمرو عبد الجليل، البوستر الدعائي الخاص بالفيلم، والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

واحتوى البوستر الدعائي لفيلم  الخميس اللي جاي لـ عمرو عبد الجليل، على جميع الأبطال، وتم تصنيف جمهور الفيلم، للعرض العام. 

فيلم الخميس اللي جاي، من بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، سليمان عيد، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، إخراج حسن صالح. 

محمد طعيمة الفنان محمد طعيمة الخميس اللي جاي فيلم الخميس اللي جاي عمرو عبد الجليل بيومي فؤاد

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