مدبولي يتفقد سوق الموجات الغذائية ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سوق المنتجات الغذائية بمحافظة بورسعيد .

ورافق رئيس الوزراء ، وزير التنمية المحلية اللواء هشام امنة و محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي، لشرح حول مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية بالسوق ، كما أجرى حوارا مع عدد من المواطنين ليطمئن علي أسعار السلع وجودتها وأبدى المواطنين سعادتهم لوجود المنتجات باسعار مناسبة مع جودتها العالية .

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، بتفقد عدد من المصانع ومواقع الإنتاج داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل جولته بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، اهتمام الدولة بملف الصناعة، والعمل من خلال مختلف أجهزتها المعنية على تطوير هذا القطاع المهم ودعمه واتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، جذبا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم فى توطين العديد من الصناعات، وتعميق المكون المحلي.

وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى حرص الدولة على الاستمرار فى اتخاذ مختلف ما يلزم من إجراءات وخطوات، من شأنها أن تسهم فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، واتاحة الفرص بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المحورى والمشاركة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة فى هذا الصدد، من نمو لمعدلات الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، إلى جانب نمو حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.