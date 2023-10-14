عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادا لموسم الأمطار .. رئيس الوزراء يشهد اصطفافاً لمُعدات المراكز والمدن والأحياء ببورسعيد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجراج العمومي لمحافظة بورسعيد، اصطفافاً للمعدات الخاصة بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لموسم الأمطار ومجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هذا الاصطفاف يأتي بهدف مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي أي أزمة أو كارثة طبيعية، وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.

وتفقد رئيس الوزراء عددا من المركبات والسيارات والمعدات المُصطفة، واستمع لشرح حول تجهيزاتها وأدوارها، ومدى كفاءتها الفنية لأداء مهامها، حيث أوضح محافظ بورسعيد أن معدات وتجهيزات المحافظة يبلغ اجمالي عددها 326 مُعدة، تتضمن لوادر، وعربات كسح، وعربات لوري، وفناطس مياه، وعربات نقل، وجرارات، وسيارات مزودة بسلالم، ومكابس، وحفارات، وميكروباصات، وتروسيكل، ومقطورات، وتتبع تلك المعدات كلا من: الجراج العمومي، وجهاز الإنقاذ والطوارئ، ومدينة بورفؤاد، وأحياء: الشرق، والعرب، والمناخ، والضواحي، والزهور، والجنوب، والغرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

اشترطت دخول المساعدات ..مصر ترفض السماح للرعايا الأجانب العبور من معبر رفح

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

الخارجية الأمريكية تعلن اجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

ترشيحاتنا

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

15 شهيد.. الاحتلال يقصف منزلا غرب مخيم جبايا شمال غزة

خطوة بخطوة.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

إسرائيل تهدد بموت 50 آلف جنين في غزة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

أخبار التوك شو: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين .. والأرصاد تحذر تلك المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قبل زفافها من مجدي الهواري.. صورلـ دينا عبد المعبود.. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

تضامنًا مع كاتبة فلسطينية.. اتحاد الناشرين العرب ينسحب من معرض فرانكفورت للكتاب

تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ