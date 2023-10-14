أثناء تفقده مشروعات بورسعيد| مدبولي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقب تفقده عددًا من المشروعات بمحافظة بورسعيد، : “ القرية السياحية كانت أطلالا وبالشراكة مع القطاع الخاص وبعد أن كانت تسبب خسائر للحكومة أصبحت تدر عائدا”.



وأكد “مدبولي” خلال كلمته المذاعة عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم السبت، :" نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يتمثل في هذه الأمور".



ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن العالم يعاني الآن من أزمات لم يتعرض لها من مئات السنين، متابعا: الدول القادرة على امتلاك مقدراتها والاكتفاء الذاتي، هي الدول التي ستنجح في الخروج من الأزمات.