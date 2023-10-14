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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس : مجازر الاحتلال لن تفلح في تمرير مخطط تهجير شعبنا

أرشيفية
أرشيفية

قالت حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، اليوم السبت، إن مجازر الاحتلال لن تفلح في كسر صمود شعبنا على أرضه، لن تفلح في تمرير مخطط العدو بتهجير شعبنا.

طالب الحركة في تصريح صحفي، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة، القيام بواجباتها وتحمّل مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال الصهيوني الفاشي".


وأوضحت الحركة أن مجازر الاحتلال الممنهجة مستمره في مختلف أنحاء قطاع غزة، آخرها المجزرة البشعة في حي الفاخورة عصر اليوم؛ غرب مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، والتي ارتبكبها جيش الاحتلال، وراح ضحيتها نحو 27 شهيداً وأكثر من 80 مصاباً من المدنيين.

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