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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين الجامعة العربية ووزير خارجية تركيا يتفقان على ضرورة إغاثة سكان غزة

أبو الغيط ووزير الخارجية
أبو الغيط ووزير الخارجية التركي

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت 14 أكتوبر ، "هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، بمقر الجامعة العربية. 

ركزت جلسة المباحثات حول تطورات التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، ان الطرفين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وتوفير الاغاثة اللازمة للمدنيين في القطاع، بما في ذلك من خلال توفير الممرات الآمنة في أسرع وقت ممكن وإدخال المساعدات الانسانية للسكان الذين تزداد معاناتهم كل ساعة.
 
ونقل المتحدث عن ابو الغيط تأكيده خلال اللقاء أن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير يعد منطقيا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية فضلا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.
   
ومن جانبٍ آخر،  ذكر المتحدث أن أبو الغيط رحب بتحسن وتطور العلاقات التركية مع عدد من الدول العربية الأمر الذي يصب في صالح الشعوب من الجانبين.

وأضاف ان الوزير التركي وجه الدعوة الي الامين العام لزيارة تركيا في اقرب فرصة.

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