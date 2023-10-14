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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الاتحاد يشارك في حملة التبرع بالدم ويشيد بقوافل التحالف الوطني لدعم غزة

حزب الاتحاد يشارك
حزب الاتحاد يشارك في حملة التبرع بالدم

شارك حزب الاتحاد برئاسة رضا صقر، في الحملة الشعبية للتبرع بالدم للشعب الفلطسيني الشقيق، في مختلف محافظات الجمهورية، والتي جاءت انطلاقًا من التضامن مع القضية الفلسطينية، وموقف مصر الرسمي والشعبي الراسخ تجاهها.

وأشاد "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، بقوافل المساعدات الإنسانية التي انطلقت، اليوم السبت، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، لتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، والتي تضم قرابة ١٠٦  قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن مصر أول الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو ليس موقف يسجل الآن، فهو موقف تاريخي وعقيدة راسخة، تتناقلها الأجيال والحكومات المتعاقبة، مشيرًا إلى أن المساعي المصرية ستظل قائمة لحمياة الشعب الفلسطيني الشقيق والحفاظ على حقوقه التاريخية.

وندد رضا صقر بالانتهاكات التي يقوم بها الحتلال الصهيوني والجرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفسلطيني الأعزل، والتي أودت بحياة المئات منهم حتى الآن، فضلا عن إصابات خطيرة، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تشي بوجود نية لدى الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني.

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حزب الاتحاد رضا صقر القضية الفلسطينية قوافل المساعدات الإنسانية مؤسسة حياة كريمة

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