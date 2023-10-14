107 سنوات.. معمرة تكشف عن سر العيش حياة سعيدة

أكثر من 100 عام من الأحداث التي تجرى في العالم، شهدت سيدة الكثير من الأحداث من بينهم حربين عالميتين، ووباءين عالميين، ولكن ماهو سر إدنا البالغة من العمر 107 أعوام لحياة طويلة وسعيدة؟.

وُلدت إدنا، الطاهية السابقة، في 9 أكتوبر 1916 أثناء اندلاع الحرب العالمية الأولى في جميع أنحاء أوروبا، ويُعتقد أنها أكبر امرأة معمرة في لانكشاير.

احتفلت الأرملة التي تقييم الآن في Pendle Brook Care Home في أوزوالدتويستل، مؤخرًا بعيد ميلادها الـ 107، والذي وصفته بأنه"وقت ممتع"، وكشفت عما تعتبره سر طول عمرها المثير للإعجاب.

وأوضحت: "لقد عشت وقتا طويلا أليس كذلك؟ وقالت: "سر الحياة الطويلة هو أنني كنت أحظى دائمًا بطعام جيد وشهية جيدة".

وأضافت السيدة المعمرة:"كانت والدتي تقدم لي دائمًا طعامًا جيدًا، لم أشعر بالجوع قط "، وكذلك أحب شعري لقد أحببت الشعر دائمًا".

عاشت إدنا في عهد الملك جورج الخامس (1910-1936)، والملك إدوارد الثامن (1936)، والملك جورج السادس (1936-1962)، والملكةإليزابيث الثانية (1952-2022)، والآن الملك تشارلز الثالث.



ولدت إدنا في العام الثاني من الحرب العالمية الأولى، وكان عمرها 23 عامًا عندما اندلع الصراع في جميع أنحاء القارة مرة أخرى فيالحرب العالمية الثانية.



الجدة الكبرى هي أيضًا واحدة من الأشخاص القلائل الذين تعرضوا لجائحتين، حيث عاشت خلال موجة الأنفلونزا الإسبانية في 1918-1919 ومؤخرًا، كوفيد.

قامت إدنا وزوجها الراحل كليفورد بتربية ثلاثة أطفال معًا أندرو وأدريان وأليسون، ولديها ثلاثة أحفاد (كريستوفر وستيفن ونيكولاس)،بالإضافة إلى أربعة أحفاد (فريد وأليس وجاك وفين).





تحب إدنا القراءة والشعر والكلمات المتقاطعة، ولا يزال بإمكانها إلقاء القصائد التي تعلمتها في المدرسة، لقد استمتعت أيضًا باليوجا حتىالتسعينيات من عمرها وكانت شغوفة بالسفر، حيث زارت فيينا ودوسلدورف وحتى شرعت في رحلة منفردة إلى الهند.



وقالت كلير روثويل، منسقة أنشطة بيندل بروك: "إنها تتمتع بذاكرة مذهلة طويلة المدى، وهي قادرة على إلقاء الشعر كلمة بكلمة الذي تعلمتهفي المدرسة، إنها تتمتع بعين ثاقبة وروح الدعابة ويسعدني للغاية أن أكون معها."