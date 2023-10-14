تحرك برلماني بشأن دمج هيئتي الدواء المصرية وسلامة الغذاء

تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير الصحة و السكان بشأن ضم هيئتي الدواء المصرية و هيئة سلامة الغذاء .



وأشارت " سعيد " إلى سعي مصر الدائم نحو تحقيق المزيد من الحوكمة الاقتصادية والارتقاء بمستوي جودة المنتج المصري، لافتة الى أنه نظرا لما يعانيه السوق المصري من ضعف الرقابة على المكملات الغذائية وإعادة استخدام و تدوير زيوت الطعام ، علاوة على ما نعانيه من أزمات اقتصادية، ورغبة منا في توحيد أوجه وطرق ترخيص الأدوية والمكملات الغذائية وتوحيد أوجه الرقابة على كلاهما، وطبقا لما هو متبع دوليا كمنظمة ال FDA ، فإن ضم هيئة الدواء المصرية وسلامة الغذاء يزيد من الحوكمة والرقابة ويخفف من على كاهل الموازنة المصرية موازنة هيئتين مختلفتين مختصتين بالرقابة على الدواء والغذاء.