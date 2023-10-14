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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشروط.. السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها إلى الاستفادة من الطيران الشارتر

صدى البلد

دعت السفارة الأمريكية في الكيان الصهيوني المواطنين الأمريكيين الذين يسعون إلى المغادرة إلى التحرك بسرعة للوصول إلى الرحلات الجوية المستأجرة (الطيران الشارتر) في حال توفرها.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت السفارة إن الإسرائيليين الذين يتطلعون إلى المغادرة يجب أن يأتوا إلى المطار غدًا، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية لن تكون إلى الولايات المتحدة، وأن الأشخاص لن يتمكنوا من اختيار وجهاتهم.

وأضافت أنه لا يمكن للمسافرين إحضار حيوانات أليفة، وسيتعين عليهم أولاً ملء استمارة الأزمات على موقعها الإلكتروني قبل القدوم إلى المطار.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها من المقرر أن تجلي موظفي سفارتها بالقدس المحتلة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أنها سمحت بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم المؤهلين من السفارة في القدس (المحتلة) ومكتب فرع الولايات المتحدة في تل أبيب.

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