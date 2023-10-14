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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تأثير دعوات مقاطعة بعض العلامات التجارية العالمية على الاقتصاد المصري| فيديو

دعوات مقاطعة
دعوات مقاطعة

كشفت رانيا يعقوب الخبيرة في سوق المال والأعمال، عن تأثير دعوات مقاطعة بعض العلامات التجارية العالمية.

وحذرت «رانيا يعقوب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروج وتنشر على السوشيال ميديا و مواقع التواصل الإجتماعي، ويجب التفرقة بين العلامات التجارية العالمية والمؤسسات التي لديها أفرع.

لها مردود سلبي على الاقتصاد المصري

وأكدت الخبيرة في سوق المال والأعمال، أن الشركات العالمية التي لديها فروع في مصر بها عمالة مصرية وتحقق إيرادات وتدفع الضرائب وتحترم القانون المصري، ومقاطعته له مردود سلبي على الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.

العلامات التجارية رانيا يعقوب سوق المال السوشيال ميديا الإقتصاد المصرى

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