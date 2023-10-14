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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اتصال هاتفي.. الرئيس الفلسطيني يؤكد لنظيره الأمريكي ضرورة حل الدولتين

صدى البلد

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لنظيره الأميركي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم السبت، أن السلام والأمن في المنطقة سيتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين.

وشدد عباس على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، والرفض الكامل لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

ودعا إلى ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

وأكد الرئيس رفضه الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على نبذ العنف والتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق أهداف الفلسطينية الوطنية في الحرية والاستقلال.

اعتداءات المستوطنين الأميركي جو بايدن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفلسطيني الأقصى المبارك السلام والأمن

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