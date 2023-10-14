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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ناسا تستعد لكشف أعنف عاصفة شمسية تضرب الأرض

صدى البلد

تعمل وكالة ناسا على نظام إنذار لإخطار البشر قبل أن تضرب عاصفة شمسية الأرض، وذلك باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فقد تحاول وكالة ناسا جمع البيانات حول العواصف الشمسية.

فقد تعمل وكالة ناسا على هذا الأمر لتطوير نظام إنذار مبكر يمكن أن يمنح الأرض إشعارًا مدته 30 دقيقة قبل حدوث العاصفة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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يمكن للذكاء الاصطناعي، الذي يطلق عليه اسم Dagger، أن يساعدنا في التنبؤ بوقت تشكل عاصفة شمسية من خلال النظر في البيانات المقدمة من الأقمار الصناعية.

تراقب الكثير من الأقمار الصناعية شمسنا باستمرار، بما في ذلك ACE وWind وIMP-8 وGeotail.

العاصفة الشمسية مصطلح يستخدمه علماء الفلك لوصف انفجارات الإشعاع الكهرومغناطيسي التي تحدث في الغلاف الجوي للشمس في أشكال التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs).

تحدث هذه الظاهرة عندما تصطدم الجسيمات المشحونة المتسارعة بوسط البلازما، يعد الانبعاث الإكليلي الإكليلي أحد أنواع التوهجات الشمسية ويمكن أن تسبب عاصفة مغناطيسية أرضية عندما تتلامس مع المجال المغناطيسي للأرض.

يتم تعريف العواصف المغناطيسية الأرضية على أنها "اضطراب في الغلاف المغناطيسي للأرض يحدث عندما يكون هناك تبادل فعال للغاية للطاقة من الرياح الشمسية إلى البيئة الفضائية المحيطة بالأرض" وفقًا لـ NOAA.

في حين أن هذه التوهجات الشمسية لا يمكنها الانتقال إلى مسافة كافية لإيذاء البشر هنا على الأرض، إلا أنها يمكن أن تسبب انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي وانقطاعات أخرى متعلقة بالكهرباء.

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وفي بعض الأحيان تتسبب في ظهور عروض شفقية، تُعرف أيضًا باسم الأضواء الشمالية، وكان هذا هو الحال خلال حدث كارينغتون عام 1859، وهو أحد أقوى العواصف الشمسية في التاريخ المسجل.

لقد حدث ذلك في الفترة من 1 إلى 2 سبتمبر 1859، وكان شديدًا للغاية، حيث أدى إلى ظهور عروض شفقية قوية في جميع أنحاء العالم.

تسبب حدث كارينغتون أيضًا في حدوث شرارة وحريق في العديد من أنظمة التلغراف، ولمنع حدوث ذلك مرة أخرى، ظلت ناسا ووكالات الفضاء الأخرى تراقب الشمس لسنوات.

بمساعدة DAGGER، يبدو أن العلماء قد يتمكنون أخيرًا من تحقيق بعض الخطوات في التنبؤ وربما في يوم من الأيام منع العواصف الشمسية من التأثير على شبكاتنا الكهربائية.

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