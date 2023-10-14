كريم الشاذلي: فيديو هل انتشر الإسلام بالسيف هو الأكثر انتشارًا لي

قال كريم الشاذلي، الكاتب والباحث، إنه دائمًا ما يقرأ ويقاتل من أجل المعلومة، وكان دائمًا يؤمن بالفكرة، وأزمته الفكرية أن يقاتل من أجل فكرته، موضحًا أن الغضب أخرجه من عالم الكتب إلى السوشيال.



وأوضح "الشاذلي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان شخصا أكثر تمردًا، مشيرا إلى أنه إنسان مسلم ويتعامل مع الإسلام على أنه حضارة إنسانية كبيرة جدًا، ويعطي لنا الكثير من الحلول، وبه طرح عبقري حضاري حقيقي يمكن أن نستفاد منه.

الأكثر انتشارًا على مستوى العالم العربي

وأضاف: فيديو هل انتشر الإسلام بالسيف هو الأكثر انتشارًا على مستوى العالم العربي، مشددًا على أن الإسلام لا يعاني من بطحه، وأن الكتب بالنسبة له هم أولاده.