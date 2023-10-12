كاتب صحفي: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع ذكية وحكيمة

كشف الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، تفاصيل خفض أسعار 7 سلع أساسية خلال الفترة القادمة.

وقال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن ارتفاع أسعار كل السلع الموجودة سواء فى مصر أو كل دول العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن مبادرة الحكومة مهمة جدا وبها إلى حد ما ذكاء وحكمة.

وأضاف أن الذكاء تلخص فى اختيار مجموعة سلع أساسية تعتمد فى بعض الأحيان على استيراد كميات كبيرة من الخارج، مثل: الزيت والسكر والعدس والبقوليات.

ولفت إلى أن تخفيض الحكومة سبع سلع تعتبر مرحلة أولى لمدة ستة أشهر وقابلة للتجديد، وفى نفس الوقت إضافة مجموعات أخرى من السلع بعد فترة.