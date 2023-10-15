الآثار تعلن اكتشاف مقبرة ملكية جديدة بالمنيا.. اليوم

تعلن وزارة السياحة والآثار عن كشف آثري جديد ، مقبرة ملكية جديدة بالغريفة بمحافظة المنيا اليوم الأحد ،وسط حضور قيادات الوزارة وجمع من وسائل الإعلام .

كشف آثري جديد



وتشتهر منطقة الغريفة بـ المنيا باكتشافتها وكنوزها الآثرية ، أبرزها اكتشاف 35 مقبرة و90 تابوتا و10 آلاف تمثال ، بالإضافة الي وجود مقابر كهنة الآله جحوت .

واكتشفت منطقة الغريفة عام ١٩٢٥ وخلال الأربعينيات والخمسينيات والستينيات ، بالإضافة الي جبانة أثرية لمقابر عائلية تضم مجموعة من آبار الدفن، وتعود إلى نهاية العصور الفرعونية وبداية العصر البطلمى.

وتضم منطقة الغريفة كم هائل من تماثيل الاوشابتي المصنوعة من الفيانس الأزرق،واكثر من 1000 تمثال ومئات أخرى مكسورة في أجزاء.

