نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالشيخ زويد.، محافظة شمال سيناء ، حملة مكثفة لمكافحة القوارض بأحياء الشيخ زويد.

وذلك، تحت رعاية الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور على أبو عالية مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، والمهندس محمد عبد الهادي مدير إدارة المتوطنة.



وقال المهندس هانى ثابت رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالشيخ زويد.، أنه تم تغطية حي قويدر وحي الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض ويرقات الذباب والذباب البالغ وأيضا تم تغطية المياه الراكدة بقرية السكادرة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ وذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالشيخ زويد.

الطفيليات المعوية:

كما عقد الإجتماع التحضيري بإدارة الشيخ زويد الصحية ، لحملة فحص طلبة المدارس للبلهارسيا والطفيليات المعوية والتي بدأت تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث يتم عمل الفحوص المخبرية للطلبة وصرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية منهم بالمجان.